Где деньги лежат: сенатор прокомментировал "зависание" накопительных пенсий

В России сложилась парадоксальная ситуация: многие россияне успешно сформировали накопительную часть пенсии, но так за ней и не обратились. По итогам 2020 года, составленным из данных 15 крупнейших НПФ России, оказался ясен масштаб проблемы: за деньгами не обратились примерно 2,1 млн человек.

Никаких проблем: выплаты всё-таки будут?

Комментарий для "Общественной службы новостей" касательно данной ситуации предоставил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он уверен, что вопрос по большей части упирается в технические вопросы: базы данных устарели, а методы оповещения недостаточно эффективны.

"Никаких проблем с точки зрения выплат не будет. Все накопительные компоненты наших пенсий, у кого они были, в силу вступления закона о накопительном компоненте в пенсии, разнесены по индивидуальным пенсионным счетам на каждого, кто делал взносы в этот пенсионный компонент. Поэтому вопросы о том, кто получил, а кто нет — организационно-технологические. Допускаю, что кто-то не очень большой промежуток времени работал как раз до "заморозки", поэтому у него накопился небольшой объём средств, поэтому он обращается в пенсионную систему. Допускаю, что между пенсионным фондом и теми частными пенсионными системами либо управляющими компаниями был недостаточно чётко отлаженный информационный документооборот", — рассказал Рязанский.

Поработали "агенты": как "терялись" проценты накоплений

Кроме того, есть и ещё одна беда: последствия работы "специальных агентов", представляющих тот или иной НПФ. В какой-то период времени, примерно 3-4 года назад, получила развитие широкая их конкуренция: агенты переманивали людей из фонда в фонд, завлекая выгодными условиями, но "забывая" сообщить одну важную вещь.

"Накопления нужно держать не менее 5 лет для того, чтобы компании либо частные государственные фонды несли обязанность по начислению процентов. Учитывая, что многие люди этих тонкостей не знали, переводили под давлением либо по уговорам этих агентов деньги из одного пенсионного фонда в другой, при этом, естественно, теряли те проценты накоплений, которые у них набегали за годы нахождения в предыдущем фонде", — разъяснил тонкость Рязанский.

Однако беспокоиться, подвёл итог эксперт, не стоит: сколько бы денег ни было в системе, все они без проблему будут выплачены.

"Для этого нужно обратиться в соответствующие государственные фонды, где хранятся эти накопления, и оформить заявление на получение", — напоминает Рязанский.

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