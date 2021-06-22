Песков высказался о вакцинации и дискриминации

Кремль продолжает комментировать ситуацию, связанную с вакцинированием россиян от коронавируса. Дискриминация, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, неминуема.

Напомним, что согласно открытой статистике на 20 июня удалось полностью вакцинировать 15 243 990 человек, или примерно 10,44% всего населения страны. Ранее Минтруд сообщил: работодатели могут отстранять от работы сотрудников, которые отказываются делать прививку.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", — уточнил глава министерства Антон Котяков.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", — высказался Песков для СМИ на пресс-конференции.

Песков отметил, что граждане, у которых нет иммунитета к коронавирусу, будут представлять опасность для окружающих, так что "некоторая дискриминация" — неминуемое последствие.

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