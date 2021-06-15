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Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом

Политика

Стали известны планы Владимира Путина на дальнейшую работу в Женеве: после встречи с Джо Байденом российский лидер проведёт ещё одну встречу. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом

"После того как пресс-конференция [Путина по итогам встречи с президентом США] пройдёт, будет двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", — уточнил Ушаков, данные приводит ТАСС.

Интересно, что повестка встречи не согласована, а стороны, по словам Ушакова, просто договорились встретиться. Ожидается, что в ходе беседы будут поднят вопрос сотрудничества Москвы и Берна. Ушаков также уточнил, что российская сторона высоко оценивает нейтральную роль Швейцарии, а также благодарна за подготовку саммита.

"Там несколько столиц рассматривалось. Причем мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов", — добавил Ушаков.

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Что говорили на саммитах G7 и НАТО о России и встрече Байдена с Путиным. DW Новости (14.06.2021)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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