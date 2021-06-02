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Россия и Китай не планируют создание "второго НАТО"

Политика

Хотя связи между Россией и Китаем на данный момент укрепились, нет никаких оснований ожидать, что они в ближайшее время перерастут в полноценный официальный военный союз.

Россия и Китай не планируют создание "второго НАТО"

Так считает Андрей Денисов, посол России в Китае. Своё видение ситуации он изложил в статье, опубликованной на сайте российского МИД.

По словам дипломата, в краткосрочной перспективе достаточно экономического партнерства и позитивных политических отношений:

 “Я считаю, что формальный союз, особенно военно-политический, — это не самая оптимальная схема отношений между такими двумя державами, как Россия и Китай”, - написал Денисов.

Он также добавил, что их “взаимодействие не направлено против третьих стран”, как это часто бывает с фракциями на мировой арене:

 “Внешняя политика наших государств не основана на логике фракционного подхода или конфронтации с кем-либо еще”.

Приводя в качестве примера возглавляемый США военный блок НАТО, Денисов написал, что такие альянсы “часто характеризуются дисбалансом влияния разных стран и появлением тех, кто лидирует, и тех, кого ведут."

По его словам, “это совершенно не соответствует духу российско-китайских отношений и интересам двух государств.”

К слову, более половины китайцев, опрошенных в прошлом году, назвали Москву своим самым важным союзником, в то время как председатель КНР Си Цзиньпин назвал своего российского коллегу Владимира Путина “самым близким другом".”

Однако, в то время как некоторые западные комментаторы обыгрывают перспективу “нечестивого союза” между Россией и Китаем, другие аналитики предупреждают, что, несмотря на теплые слова, сотрудничество и взаимодействие более ограничены, чем в случае с западными блоками, такими как НАТО, особенно в сфере обороны.

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Всплыла нелицеприятная ПРАВДА про "союз" России и Китая
Автор: Ольга Лебедева
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