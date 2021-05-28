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На себя посмотрите: Новак ответил на слова министра США о "грязном" газе

Политика

На возмущение Вашингтона тем фактом, что из России якобы качают не просто грязный, а "самый грязный" газ, ответили в Москве. Ситуацию прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак.

На себя посмотрите: Новак ответил на слова министра США о "грязном" газе

Напомним, что автором громких слов о "грязном" российском газе выступила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Она сообщила, что остаётся в рядах противников "СП-2", отметив следующее:

"Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, — это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата".

Однако по данным различных экспертов российский газ, который на текущий момент получает Европа по "Северному потоку", гораздо чище предлагаемого американцами, отметил Новак.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", — объяснил Новак журналистам.

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Глава Минэнерго США назвала российский газ «самым грязным» в мире
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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