Глава Минэнерго США объяснила, чем опасен "Северный поток-2"

Российский природный газ является "самым грязным в мире", заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. От оценки американского СПГ она воздержалась.

В четверг, 27 мая, в Палате представителей Конгресса США прошли слушания комитета по науке, космосу и технологиям. Глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм принимала в них участие. Комментируя строительство почти уже завершённого российского газопровода "Северный поток-2", она, в частности, заявила:

"Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле".

При этом министр энергетики благоразумно не стала сравнивать российский газ, выбросы парниковых газов при производстве которого стремятся к нулю, с американским сжиженным природным газом (СПГ), который добывается методом гидроразрыва, считающимся одной из самых грязных технологий в отрасли, уточняет ТАСС.

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