Россия откажется от патентов на COVID-вакцины

Владимир Путин заявил, что Москва поддержит отказ от патентных прав на вакцины от коронавируса, учитывая важность борьбы с пандемией.

"Предложения об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19 не противоречат правилам Всемирной торговой организации, которые допускают такой вариант во время чрезвычайных ситуаций", — сказал российский президент в ходе рабочей встречи с зампредом правительства Татьяной Голиковой.

Он поручил вице-премьеру, курирующей социальную политику, изучить возможность отказа от патентов.

"В нынешних условиях мы должны думать не о максимизации прибыли, а о том, как обеспечить безопасность людей", — пояснил своё решение Владимир Путин.

Отказ от патентов на COVID-вакцины: идея, аргументы

Предложение производителям коронавирусных вакцин отказаться от патентных прав на них было первоначально сделано Южной Африкой и Индией во Всемирной торговой организации в октябре и получило поддержку ряда развивающихся стран.

В среду о своем намерении поддержать его заявили США.

ЕС, наряду с Великобританией и Швейцарией, где находится ряд крупных фармацевтических компаний, выступил против таких планов.

Напомним, в апреле ВТО заявила, что из 700 миллионов вакцин, введенных по всему миру, только 0,2% из них были сделаны в странах с низким уровнем дохода.

Предлагаемый план направлен на увеличение производства вакцин, особенно в менее развитых странах, но фармацевтические компании временно потеряют патенты на свои спасительные прививки.