Владимир Путин заявил, что Москва поддержит отказ от патентных прав на вакцины от коронавируса, учитывая важность борьбы с пандемией.
"Предложения об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19 не противоречат правилам Всемирной торговой организации, которые допускают такой вариант во время чрезвычайных ситуаций", — сказал российский президент в ходе рабочей встречи с зампредом правительства Татьяной Голиковой.
Он поручил вице-премьеру, курирующей социальную политику, изучить возможность отказа от патентов.
"В нынешних условиях мы должны думать не о максимизации прибыли, а о том, как обеспечить безопасность людей", — пояснил своё решение Владимир Путин.
Напомним, в апреле ВТО заявила, что из 700 миллионов вакцин, введенных по всему миру, только 0,2% из них были сделаны в странах с низким уровнем дохода.
Предлагаемый план направлен на увеличение производства вакцин, особенно в менее развитых странах, но фармацевтические компании временно потеряют патенты на свои спасительные прививки.
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