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Пушков: у Украины нет и не может быть суверенитета

Политика

Украина на текущий момент лишена не только суверенитета, но и людей, способных как-то исправить ту ситуацию, в которой оказалась страна. На данный момент Киев однозначно попал в зависимость к Вашингтону в частности и Западу в целом, считает сенатор Алексей Пушков.

Пушков: у Украины нет и не может быть суверенитета

Пушков оценил ситуацию на Украине, комментируя очередные громкие слова представителя делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Тот заявил, что мнение касательно минских переговоров украинская сторона сформирует только после общения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Также ранее Кравчук не преминул добавить, что лично он выступает за то, чтобы вообще покинуть Минский формат, если случится попытка отхода от мирного урегулирования ситуации.

"Отсутствие исторической государственности трудно преодолеть: за 30 лет формально независимого существования Украина её так и не преодолела.

Отсюда — нынешняя однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США как единственно возможная форма существования современной Украины", — написал Пушков в Telegram.

Сенатор отметил, что исторически Украина всегда пыталась найти какого-либо покровителя — либо становилась от кого-либо зависима.

У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики, как и суверенитета: исторически эта территория всегда искала себе внешних покровителей и от кого-то зависела — от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии, Германии", - отметил он.

Нынешняя "элита" страны самостоятельно думать не способна, а многие представители нынешней власти оказались "у руля" случайно.

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Автор: Константин Шапров
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