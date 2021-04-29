"Ты ревнуешь?": Рогозин не дал в обиду Национальный космический центр

Не дал в обиду российский Национальный космический центр глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. На слова одного из чешских комментаторов о том, что данный центр — "потёмкинская деревня", Рогозин ответил напоминанием о былой промышленности Чехословакии.

Ситуация развернулась следующим образом: представитель Чехии решил раскритиковать твит о центре, сообщив, что Рогозина можно назвать "шутником", а сам проект — "потёмкинской деревней".

"Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты", — ответил Рогозин на чешском.

Напомним, что Национальный космический центр планируется достроить к 2023 году. На его территории смогут работать около 20 000 инженеров различных конструкторских бюро. Стройка ведётся в Москве, неподалёку от известного Космического центра им. Хруничева.

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