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К "цифровой зрелости": как власти проверят эффективность губернаторов

Политика

Интересные новости для губернаторов: в скором времени их работу Центр будет оценивать по-новому. К критериям оценки добавили несколько новых пунктов, среди которых оказался даже пункт про "цифровую зрелость".

К "цифровой зрелости": как власти проверят эффективность губернаторов

Данные приводит сайт правительства РФ: известно, что в новом документе предусмотрено целых 38 методик, согласно которым можно высчитать, хорошо ли работает губернатор. При этом 19 из них ориентированы на прошлые достижения чиновника, а ещё 19 — на будущие.

"Методику также дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утверждённой в 2019 году.

Речь идёт, в частности, об уровне вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, "цифровой зрелости" госорганов", — указано в сообщении.

Наиболее важными индикаторами того, справляется ли губернатор с работой, остаются:

  • продолжительность жизни населения;
  • скорость роста реальных зарплат;
  • нормальная экологическая обстановка;
  • качество образования;
  • объёмы застройки жилья.

Интересно, что придумали власти и "пряник": если регион успешно справится с поставленными задачами и покажет "лучшие результаты", он сможет рассчитывать на "дополнительные дотации от федерального центра".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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