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Такого не было даже в СССР: глава Минсельхоза отчитался по экспорту

Политика

Об уникальном достижении российского АПК на внешних рынках отчитался глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. Рассказывая Владимиру Путину об итогах работы за 2020 год, Патрушев сообщил: удалось "взять высоту", которая в своё время не покорилась даже СССР.

Такого не было даже в СССР: глава Минсельхоза отчитался по экспорту

Документ с описанием встречи доступен на сайте Кремля: Патрушев подчеркнул, что России удалось не только сохранить свои позиции на внешних рынках, но и зафиксировать превышение показателей экспорта над показателями импорта.

"Объём внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20 процентов и составил 30,7 миллиарда долларов.

И отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было ещё ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас", — сообщил Путину Патрушев.

Глава Минсельхоза отметил важность государственной поддержки АПК, а также сообщил, что страна постепенно уходит от схемы исключительно зернового экспорта, предлагая и более интересные продукты.

"Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мёд — в 29. И таких примеров у нас с каждым годом становится всё больше", — указал он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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