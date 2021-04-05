Такого не было даже в СССР: глава Минсельхоза отчитался по экспорту

Об уникальном достижении российского АПК на внешних рынках отчитался глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. Рассказывая Владимиру Путину об итогах работы за 2020 год, Патрушев сообщил: удалось "взять высоту", которая в своё время не покорилась даже СССР.

Документ с описанием встречи доступен на сайте Кремля: Патрушев подчеркнул, что России удалось не только сохранить свои позиции на внешних рынках, но и зафиксировать превышение показателей экспорта над показателями импорта.

"Объём внешней торговли в 2020 году вырос почти на 20 процентов и составил 30,7 миллиарда долларов. И отмечу, что впервые в 2020 году российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортёрами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было ещё ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас", — сообщил Путину Патрушев.

Глава Минсельхоза отметил важность государственной поддержки АПК, а также сообщил, что страна постепенно уходит от схемы исключительно зернового экспорта, предлагая и более интересные продукты.

"Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран, а российский мёд — в 29. И таких примеров у нас с каждым годом становится всё больше", — указал он.

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