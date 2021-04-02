Снова опровергать данные о росте цен пришлось российским чиновникам. Не успели в Минсельхозе при поддержке ФАС сообщить, что данные о росте цен на сахар совершенно не обоснованы, как пришла информация по повышению тарифов на авиабилеты.
Данные о том, что авиабилеты с расчётом на вылет в период с апреля по июнь стали дороже (причём "разброс" впечатляет — от 15 до 120%), привели в "Известиях" со ссылкой на представленные из Aviasales, "Туту. ру", Кupibilet и OneTwoTrip сведения. Рост цен оказался настолько неожиданным, что некоторые жители страны решили пожаловаться в ФАС.
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел.
Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — выступили с опровержением для РИА "Новости" представители Минтранса.
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