Цена высокого полёта: данные о дорогих авиабилетах оценили в Минтрансе

Снова опровергать данные о росте цен пришлось российским чиновникам. Не успели в Минсельхозе при поддержке ФАС сообщить, что данные о росте цен на сахар совершенно не обоснованы, как пришла информация по повышению тарифов на авиабилеты.

Данные о том, что авиабилеты с расчётом на вылет в период с апреля по июнь стали дороже (причём "разброс" впечатляет — от 15 до 120%), привели в "Известиях" со ссылкой на представленные из Aviasales, "Туту. ру", Кupibilet и OneTwoTrip сведения. Рост цен оказался настолько неожиданным, что некоторые жители страны решили пожаловаться в ФАС.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", — выступили с опровержением для РИА "Новости" представители Минтранса.

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