Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, находясь в эти выходные в Сибири, ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент заявил, что выходные проведет в тайге.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", — сказал Песков, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге.