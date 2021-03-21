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Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Политика » Власть » Кремль

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, находясь в эти выходные в Сибири, ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент заявил, что выходные проведет в тайге.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", — сказал Песков, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам пресс-секретаря президента, Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге.

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Автор: Алексей Корнеев
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