Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с "RT" слова главы МВД Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине.
"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился", — заявил Бальбек.
Он отметил, что использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместно.
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