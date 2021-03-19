Главу МИД Украины сравнили с персонажем "Мёртвых душ"

Очередные планы Киева, в рамках которых власти желают "выжать" Россию из Крыма, можно считать лишь болтовнёй. Подобные заявления делаются с целью вернуться в топ международных новостей, скрыв ряд важных моментов.

О новых планах Киева, напомним, рассказал ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Выступая на канале "1+1", он заявил, что в планах страны — последовательно давить на Россию до тех пор, пока та не покинет Крым.

"Всё это пустопорожняя болтовня. А сам Кулеба напоминает не министра иностранных дел Украины, а персонажа поэмы "Мёртвые души" Манилова. Глава украинского МИД, видимо, силится за своими заявлениями о системном давлении на Россию за Крым попасть в топ международных новостей и скрыть тем самым свою никчёмность и некомпетентность", — сообщил для РИА "Новости" руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.