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Зеленский нашёл для Украины "большого друга"

Мир

Интересным заявлением отметился на переговорах Украины и Литвы президент Владимир Зеленский. Он отметил, что считает Литву "большим другом".

Зеленский нашёл для Украины "большого друга"

Напомним, что 18 марта в Киеве была организована встреча Владимира и Елены Зеленских с их "коллегами" из Литвы, Гитанасом Науседой и Дианой Науседене. На встрече также присутствовали видные украинские чиновники, например, министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Встреча прошла под эгидой обсуждения совместных проектов и перспектив развития двусторонних отношений. Так, Криклий предложил представителям Литвы активнее "заходить" в различные частные и государственные проекты Киева.

Владимир Зеленский, уточняет официальный сайт президента Украины, пригласил литовского коллегу к участию в больших мероприятиях, которыми сопроводят 30-летие со дня независимости Украины.

"Без сомнения, Украина и Литва — большие друзья", — подчеркнул президент Украины.

Литовская сторона, в свою очередь, высказала неудовольствие проектом "Северный поток-2" и отметила, что поддерживает Украину, оставаясь противником реализации и запуска газопровода.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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