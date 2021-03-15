Скандал во властных структурах Ставропольского края набирает обороты: в отставку отправлено всё правительство региона. Данные об этом опубликовал губернатор края Владимир Владимиров.
Глава, рассказывая о ситуации в Instagram, подчеркнул: отставка связана с недавним задержанием заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарёва.
По данным из СК региона, которые оказались в распоряжении РБК, известно следующее: Золотарёва задержали при попытке сбежать прямо в аэропорту. Чиновника подозревают в получении 60-миллионной взятки. Расследование дела продолжается, Золотарёв остаётся фигурантом сразу нескольких случаев взяточничества.
"Сегодня утром на рабочей планёрке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками "и.о.", — уточнил Владимиров.
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