Губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство края

Скандал во властных структурах Ставропольского края набирает обороты: в отставку отправлено всё правительство региона. Данные об этом опубликовал губернатор края Владимир Владимиров.

Глава, рассказывая о ситуации в Instagram, подчеркнул: отставка связана с недавним задержанием заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарёва.

По данным из СК региона, которые оказались в распоряжении РБК, известно следующее: Золотарёва задержали при попытке сбежать прямо в аэропорту. Чиновника подозревают в получении 60-миллионной взятки. Расследование дела продолжается, Золотарёв остаётся фигурантом сразу нескольких случаев взяточничества.

"Сегодня утром на рабочей планёрке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками "и.о.", — уточнил Владимиров.