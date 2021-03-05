Официальный Лондон активно создает на Западе из России образ врага — так заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
— Из нас рисуют врага совершенно на то безосновательно, не приводя никаких конкретных фактов, нас обвиняют во всем, что только можно, — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Он утверждает, что британская пресса активно подхватывает тот негатив, который идет против России на Западе, после чего это становится темой для дебатов в британском парламенте и "переходит как-то на официальный уровень".
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул: Лондон как наращивает "антироссийское давление", так и постоянно атакует санкциями. При этом наша страна остается готовой к возобновлению диалога.
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