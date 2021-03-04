Лавров объяснил, почему Лондон и Москва не могут выстроить диалог

О том, почему возникают проблемы в отношениях Лондона и Москвы, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, ситуация спровоцирована "антироссийским курсом" британской столицы.

Лавров разъяснил особенности российско-британских отношений для издания "Русская мысль". Он подчеркнул: Лондон как наращивает "антироссийское давление", так и постоянно атакует санкциями.

"Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жёсткую антироссийскую риторику", — уточнил Лавров.

Россия, сообщил глава МИД, остаётся готовой к возобновлению диалога. Без него не получится реализовать весь потенциал, который изначально заложен в сотрудничество двух стран.

"Убеждены, что без выстраивания взвешенного политдиалога, ответственного подхода к двусторонним отношениям, в том числе в публичном пространстве, нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества", — рассказал Лавров.