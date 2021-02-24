"Не знает или врёт": в Крыму оценили слова постпреда Украины при ООН

Очередной негативный комментарий по поводу Крыма позволил себе постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его мнению, на полуострове происходят "произвольные аресты", направленные на "уничтожение самобытности украинцев".

Также Кислица сообщил: так называемая российская мантра о том, что вопрос касательно Крыма "закрыт", не будет принята в ООН.

Комментируя оценку Кислицы для РИА "Новости", глава украинской национально-культурной автономии "Единство" в Симферополе Роман Билык рассказал, что Кислица либо не ознакомлен с нужными данными, либо врёт.

"Я лично склоняюсь ко второму варианту. Если внимательно послушать, о чём говорят представители Украины на различных международных площадках, то становится понятным, что ложь, провокация и голословные заявления — это обычное дело для украинской власти и являются частью государственной линии", — отметил Билык.