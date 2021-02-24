Очередной негативный комментарий по поводу Крыма позволил себе постпред Украины при ООН Сергей Кислица. По его мнению, на полуострове происходят "произвольные аресты", направленные на "уничтожение самобытности украинцев".
Также Кислица сообщил: так называемая российская мантра о том, что вопрос касательно Крыма "закрыт", не будет принята в ООН.
Комментируя оценку Кислицы для РИА "Новости", глава украинской национально-культурной автономии "Единство" в Симферополе Роман Билык рассказал, что Кислица либо не ознакомлен с нужными данными, либо врёт.
"Я лично склоняюсь ко второму варианту. Если внимательно послушать, о чём говорят представители Украины на различных международных площадках, то становится понятным, что ложь, провокация и голословные заявления — это обычное дело для украинской власти и являются частью государственной линии", — отметил Билык.
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