Володин объяснил новый термин, придуманный Путиным

По итогам встречи Владимира Путина с главами фракций Госдумы журналисты услышали новый термин: "большая четвёрка". О том, что он означает, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин, как передаёт корреспондент издания Regnum, сообщил: речь идёт о парламентских партиях.

"[Путин] ввёл новый политологический термин — большая четвёрка. Это характеризует парламентские партии, куда входит КПРФ", — рассказал Володин.

Напомним, что Владимир Путин заговорил о "большой четвёрке", обсуждая будущую работу фракций, попавших в парламент. Президент подчеркнул, что на них лежит большая ответственность.

"Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четвёрки", — заявил Путин.

Также президент поднял и прочие темы, например, объяснил, почему против "Северного потока — 2" ввели санкции.