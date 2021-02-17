Путин рассказал о первопричине санкций против "Северного потока-2"

В ходе встречи с лидерами думских фракций Владимир Путин поднял самые разные темы, не забыв и о "Северном потоке — 2". Санкции, которыми "оброс" проект, объяснить очень просто, уверен президент.

По мнению Путина, представители Запада работают "примитивно" и желают заставить Россию "заплатить", прикрывая свои действия по смене власти на Украине.

"Почему так всё крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и всё. Всё на самом деле достаточно примитивно. Всё просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живём", — уточнил президент.

Напомним, что работы по "Северному потоку" успешно возобновили в 2021 году, однако в планы вмешалась погода. Трубоукладчик "Фортуна" примерно с седьмого февраля вынужден был ждать улучшения обстановки. Работы "Фортуны" в водах Дании, согласно графику, нужно завершить к концу апреля.