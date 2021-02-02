"13 друзей Навального": в Мосгорсуд приехали иностранные представители

На процесс по делу Навального, который проходит в Мосгорсуде второго февраля, приехали представители сразу 13 стран, передают в РИА "Новости".

Как уточняют журналисты, на данный момент по одному человеку прислали США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Австрия, Литва, Чехия, Канада, Латвия и Норвегия. Два представителя прибыли от Польши и Швейцарии.

В российском МИД уже успели отреагировать: Мария Захарова сообщила через Facebook, что подобные визиты можно рассматривать как попытки вмешательства во внутренние дела России.

"Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории — отчёты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся", — написала Захарова.

Напомним, вокруг здания, в котором проходит процесс, усилены наряды полиции. Также представители РБК, работающие на месте, сообщили, что видели несколько автозаков с задержанными людьми.