Песков о шансах встречи Навального и Борреля: "Они же не родственники"

Если говорить о возможностях встречи Жозепа Борреля и Алексея Навального, то стоит в первую очередь прислушаться к мнению судей. В данной ситуации решение останется за ним.

Комментируя шансы встречи главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и Алексея Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: решение, если оно понадобится, примет и озвучит не Кремль.

"Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной. Это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения. Такие решения принимают следователи, судьи в разных ситуациях по-разному", — сообщил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что с его точки зрения встреча нелогична.

"Они же не родственники, не знакомые, никто", — добавил Песков.

Напомним, что визит Жозепа Борреля в Москву запланирован на период с четвертого по шестое февраля. Боррель пообщается с Сергеем Лавровым в том числе по вопросам ареста Навального. Также в программу встречи включено обсуждение ядерной сделки с Ираном и вопросы борьбы с пандемией.