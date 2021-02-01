Заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, как пандемия коронавируса повлияла на общество.
По его словам, люди значительно сократили объёмы личного общения и теперь взаимодействуют дистанционно. Подобная ситуация произошла и у него с президентом страны Владимиром Путиным, однако иногда им всё-таки удаётся лично встретиться, поскольку технологии не смогут заменить живое общение.
"Сейчас большее количество контактов происходит или по видео-конференц-связи, или по телефону", — пояснил Медведев.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.