Медведев пожаловался на недостаток общения с Путиным

Заместитель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, как пандемия коронавируса повлияла на общество.

По его словам, люди значительно сократили объёмы личного общения и теперь взаимодействуют дистанционно. Подобная ситуация произошла и у него с президентом страны Владимиром Путиным, однако иногда им всё-таки удаётся лично встретиться, поскольку технологии не смогут заменить живое общение.