Прилепин будет участвовать в парламентских выборах

Председатель партии "За правду" Захар Прилепин заявил о готовности участвовать в выборах в Государственную думу в текущем году.

По словам чиновника, его включат в избирательный список партии, созданной на базе "Справедливой России".