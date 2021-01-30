Председатель партии "За правду" Захар Прилепин заявил о готовности участвовать в выборах в Государственную думу в текущем году.
По словам чиновника, его включат в избирательный список партии, созданной на базе "Справедливой России".
"Да, мы втроём с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным в списке, а по остальным участникам списка еще идет обсуждение", — отметил Прилепин.
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