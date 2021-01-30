Пушков дал хороший совет Байдену после его разговора с Путиным

Первая телефонная беседа лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялась во вторник, 26 января, и имела конструктивный характер.

Комментируя первый с момента инаугурации Джозефа Байдена диалог президентов России и США, пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что Байден "никогда не сдерживался" в отношении России. Также, по её словам, президент США "чётко дал это понять" Владимиру Путину.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это хвастливое заявление пресс-секретаря американского президента. По мнению Алексея Константиновича, как раз сдержанности американской стороне и не хватает.

"Псаки заявила, что Байден "не сдерживался" в ходе разговора с Путиным. Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", написал российский политик в своём Twitter.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ходе первого телефонного разговора Владимир Путин и Джозеф Байден договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях на пять лет, а также обсудили другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.