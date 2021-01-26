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Россия и США договорились о продлении ДСНВ

Мир

Во вторник, 26 января, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Беседа носила деловой и откровенный характер.

Россия и США договорились о продлении ДСНВ

Ранее сегодня российская и американская стороны обменялись дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В связи с этим Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение.

"В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", — отметила пресс-служба Кремля.

Лидеры России и США также обсудили возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил возможность телефонного разговора президентов России и США. По его мнению, в Белом доме рассчитывают на инициативу российской стороны в вопросе коммуникации между лидерами.

Автор: Людмила Черткова
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