Путин: пандемия отступает, но расслабляться рано

Пандемия COVID-19 в России отступает. Меры по борьбе с распространением вируса в стране работают.

Так считает президент Владимир Путин.

Однако, как подчеркнул он на заседании кабмина в четверг, "расслабляться еще рано".

Поданным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 28 января в России зарегистрировано 19 138 случаев заболевания коронавирусом, что на 50 % меньше, чем в середине декабря.

"В целом, предпринимаемые действия дают положительные результаты. У нас темпы выздоровления выше, чем число новых инфекций, — сказал Путин. — Пандемия постепенно отступает. Но она еще не закончилась, и слишком рано успокаиваться на достигнутом."

Также президент отметил, что, по сравнению с другими европейскими странами, Россия работает очень хорошо, имея около "12 инфекций на 100 000 человек".

Сокращение числа случаев заболевания Covid-19 в России обусловлено не только введенными мерами, но и постоянно растущим числом граждан, уже имеющих антитела.

В четверг днем руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анна Попова сообщила, что около 20-25% населения уже выработали устойчивость к вирусу.