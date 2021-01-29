Пандемия COVID-19 в России отступает. Меры по борьбе с распространением вируса в стране работают.
Так считает президент Владимир Путин.
Однако, как подчеркнул он на заседании кабмина в четверг, "расслабляться еще рано".
Поданным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 28 января в России зарегистрировано 19 138 случаев заболевания коронавирусом, что на 50 % меньше, чем в середине декабря.
"В целом, предпринимаемые действия дают положительные результаты. У нас темпы выздоровления выше, чем число новых инфекций, — сказал Путин. — Пандемия постепенно отступает. Но она еще не закончилась, и слишком рано успокаиваться на достигнутом."
Также президент отметил, что, по сравнению с другими европейскими странами, Россия работает очень хорошо, имея около "12 инфекций на 100 000 человек".
Сокращение числа случаев заболевания Covid-19 в России обусловлено не только введенными мерами, но и постоянно растущим числом граждан, уже имеющих антитела.
В четверг днем руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анна Попова сообщила, что около 20-25% населения уже выработали устойчивость к вирусу.
Западу нужно понимать, как дальше вести себя с Россией и её руководством. Поскольку уже всем очевидно, что санкции не работают, надо менять тактику влияния.