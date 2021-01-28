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Путин в Давосе призвал не допустить повторения ситуации 1930-х годов

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин предостерег от опасности повторения ошибок, приведших ко Второй мировой войне, отметив, что современный мир может сломаться, поскольку сейчас идёт битва "все против всех".

Путин в Давосе призвал не допустить повторения ситуации 1930-х годов

Своё видение сложившейся в мире ситуации российский лидер озвучил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, проходившем в этом году дистанционно.

Путин также предостерег от "разрушения" традиционных ценностей и права на выбор и частную жизнь.

"Социально-ценностный кризис уже имеет негативные демографические последствия, от которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные континенты", — сказал он, подчеркнув, что есть только один способ избежать этой "мрачной антиутопии — глобальная ответственность."

В 76-ю годовщину освобождения Освенцима российский президент также отметил, что неспособность и нежелание решать проблемы в XX веке привели однажды мир к катастрофе, выразил надежду на то, что "горячий конфликт сегодня в принципе невозможен":

"Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", — сказал Путин.

В подтверждение своей позиции он провел параллели между современным миром и миром 1930-х годов, отметив, что "масштаб и сложный системный характер вызовов в международных отношениях представляют сходные угрозы".

По мнению президента, существующие экономические модели вызывают "резкую поляризацию взглядов, приводящую как к популизму, так и к радикализму: ослабевают международные институты, множатся региональные конфликты, деградирует глобальная система безопасности".

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