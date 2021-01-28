Путин в Давосе призвал не допустить повторения ситуации 1930-х годов

Президент России Владимир Путин предостерег от опасности повторения ошибок, приведших ко Второй мировой войне, отметив, что современный мир может сломаться, поскольку сейчас идёт битва "все против всех".
Своё видение сложившейся в мире ситуации российский лидер озвучил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, проходившем в этом году дистанционно.
Путин также предостерег от "разрушения" традиционных ценностей и права на выбор и частную жизнь.
"Социально-ценностный кризис уже имеет негативные демографические последствия, от которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные континенты", — сказал он, подчеркнув, что есть только один способ избежать этой "мрачной антиутопии — глобальная ответственность."
В 76-ю годовщину освобождения Освенцима российский президент также отметил, что неспособность и нежелание решать проблемы в XX веке привели однажды мир к катастрофе, выразил надежду на то, что "горячий конфликт сегодня в принципе невозможен":
"Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации", — сказал Путин.
В подтверждение своей позиции он провел параллели между современным миром и миром 1930-х годов, отметив, что "масштаб и сложный системный характер вызовов в международных отношениях представляют сходные угрозы".
По мнению президента, существующие экономические модели вызывают "резкую поляризацию взглядов, приводящую как к популизму, так и к радикализму: ослабевают международные институты, множатся региональные конфликты, деградирует глобальная система безопасности".
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