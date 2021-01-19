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В Fitch рассказали, какими станут антироссийские санкции при Байдене

Политика

Эксперты рейтингового агентства Fitch представили свои прогнозы касательно того, будет ли Джо Байден продолжать санкционную политику в отношении России.

В Fitch рассказали, какими станут антироссийские санкции при Байдене

В сообщении, распространённом Fitch, указывается "высокий" уровень санкционной угрозы для РФ, но отмечается важная деталь. Санкции, которые раньше "били по площадям", могут стать более точечными, направленными на конкретные компании и конкретных людей.

"Любые новые санкции могут быть более адресными и составлять часть более многостороннего подхода к внешней политике США", — пишут эксперты Fitch.

Однако у России, по мнению Fitch, есть время передохнуть: сразу после прихода к власти Байден сосредоточится на более срочных делах и на какое-то время санкции выйдут из его повестки. Зато потом стоит ожидать "продвинутых" санкций.

"Мы думаем, что администрация Байдена улучшит согласованность политики санкций между Белым домом и Конгрессом", — уверены эксперты.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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