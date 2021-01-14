В ЕСПЧ отклонили часть украинских обвинений по Крыму: доказательств нет

Новые подробности рассмотрения украинских обвинений по Крыму экспертами ЕСПЧ публикует Минюст России. По данным ведомства, в ЕСПЧ решили признать обвинения "частично приемлемыми".

Эксперты ЕСПЧ проверили данные, которые Украина превратила в обвинения против России. В частности, Украина уверена, что Россия:

задерживала и запугивала журналистов;

убивала мирных граждан;

изымала имущество украинских военных.

Вердикт ЕСПЧ: данные обвинения не подкреплены доказательствами, однако в целом украинская жалоба останется в работе, об итогах которой сообщат позднее.

"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", — указывается пресс-службой Минюста РФ.

В ЕСПЧ добавили, что график работ по рассмотрению жалобы будет объявлен в установленном порядке.