Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Чай улун помогает похудеть во время сна
Маленький ребёнок упал в трёхметровый колодец в Бурятии
Джефф Монсон завершил бойцовскую карьеру
Йога и баня помогут быстрее восстановиться после COVID-19
Арман Давлетяров покидает "МУЗ-ТВ"
У побережья Мексики обнаружили новый вид китов
Роналду в среду может стать абсолютным рекордсменом по голам
"Он приказывал убить меня": Мадуро рассказал правду о Трампе
В Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк

"Ракетная карта": как Вашингтон будет решать вопрос ДРСМД

Политика

В Штатах продолжается поиск "виновных" в соблюдении ДРСМД. По мнению госсекретаря США Майкла Помпео, к их числу можно отнести даже Барака Обаму, который давно покинул пост президента США.

"Ракетная карта": как Вашингтон будет решать вопрос ДРСМД

Обама, по словам Помпео, "рисковал жизнями американцев". При этом он видел, что Россия наращивала свои вооружённые силы, но продолжал работать в рамках положений ДРСМД.

Со стороны Штатов критика ДРСМД звучит достаточно плотно и давно. Какой вариант работы по ДРСМД устроит США на 100 процентов? Рассказывает Владимир Брутер, эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований. Специально для "Правды. Ру".

В чём "вина" Обамы и чем Штатам выгоден ДРСМД

Документа, который бы устроил Штаты на 100 процентов, быть не может, уверен Брутер. Но есть нюансы.

Во-первых, не стоит забывать о коллапсе договора во времена Трампа-Помпео. Штаты, по сути, использовали отказ от ДРСМД как очередное средство давления на Россию. Без договора у Штатов будут "развязаны руки", особенно в том, что касается стратегического планирования.

"Это не означает, что договор был невыгоден, это означает, что его принесли в жертву", — дополняет Брутер.

Во-вторых, если говорить об Обаме: он последовательно защищал договор вне зависимости от российско-американских отношений, понимая, что это элемент мировой стабильности.

Более того, в Соединённых Штатах существует мнение: ядерные соглашения с Россией, соглашения о стратегических вооружениях только помогают США. Потому что они ограничивают Россию в том, что является для нашей страны самым выигрышным местом, и в то же время не мешает Соединённым Штатам готовить и вести массу гибридных локальных войн, в чём Россия не может оказывать ей конкуренцию ввиду того, что российская экономика и российская военная доктрина просто не позволяют этого сделать, дополняет эксперт.

Стратегия Байдена зависит от России?

"Вернётся или не вернётся Байден к ДРСМД — вопрос времени.

На мой взгляд, он не может прямо сейчас вернуться к нему — он должен вытребовать у России новые дополнительные уступки, новые дополнительные условия и сформулировать какую-либо позицию по этому вопросу", — уверен Брутер.

И формировать позицию Байден будет с учётом понимания: договор ДРСМД в том в виде, в котором существовал, всё-таки умер. Необходимо подготовить новое соглашение, которое будет ещё более выгодно Соединённым Штатам.

"И если Россия пойдёт на такой вариант, то Байден, скорее всего, к каким-то соглашениям готов прийти и на что-то готов согласиться. Если Россия не пойдёт на односторонние уступки,  такого договора просто не будет", — резюмирует эксперт.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Жириновский объяснил, как надо наказывать любителей "ватрушек"
Маленький ребёнок упал в трёхметровый колодец в Бурятии
Джефф Монсон завершил бойцовскую карьеру
Йога и баня помогут быстрее восстановиться после COVID-19
"Ракетная карта": как Вашингтон будет решать вопрос ДРСМД
Арман Давлетяров покидает "МУЗ-ТВ"
У побережья Мексики обнаружили новый вид китов
Роналду в среду может стать абсолютным рекордсменом по голам
"Он приказывал убить меня": Мадуро рассказал правду о Трампе
В Петербурге возобновили работу музеи и зоопарк
Популярное
Общество
Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Девятилетний мальчик запустил производство варенья в Анапе
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Мир. Новости мира
Путин рассказал о своём визите в Сирию
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Российский шоу-бизнес
В Москве умерла мать Алексея Панина
Игорь Буккер Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия Игорь Буккер Василий Амирджанов Роднина разглядела в Дзюбе перспективного политика Василий Амирджанов Усам Оздемиров Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса Усам Оздемиров
Комментарии
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Цены на мобильную связь в России увеличатся на 5-7%
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Лукашенко пожаловался, что его кормят "травой"
Путин провёл телефонный разговор с Макроном
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Сын Лукашенко назвал отца "отвратительным пациентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников