"Ракетная карта": как Вашингтон будет решать вопрос ДРСМД

В Штатах продолжается поиск "виновных" в соблюдении ДРСМД. По мнению госсекретаря США Майкла Помпео, к их числу можно отнести даже Барака Обаму, который давно покинул пост президента США.

Обама, по словам Помпео, "рисковал жизнями американцев". При этом он видел, что Россия наращивала свои вооружённые силы, но продолжал работать в рамках положений ДРСМД.

Со стороны Штатов критика ДРСМД звучит достаточно плотно и давно. Какой вариант работы по ДРСМД устроит США на 100 процентов? Рассказывает Владимир Брутер, эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований. Специально для "Правды. Ру".

В чём "вина" Обамы и чем Штатам выгоден ДРСМД

Документа, который бы устроил Штаты на 100 процентов, быть не может, уверен Брутер. Но есть нюансы.

Во-первых, не стоит забывать о коллапсе договора во времена Трампа-Помпео. Штаты, по сути, использовали отказ от ДРСМД как очередное средство давления на Россию. Без договора у Штатов будут "развязаны руки", особенно в том, что касается стратегического планирования.

"Это не означает, что договор был невыгоден, это означает, что его принесли в жертву", — дополняет Брутер.

Во-вторых, если говорить об Обаме: он последовательно защищал договор вне зависимости от российско-американских отношений, понимая, что это элемент мировой стабильности.

Более того, в Соединённых Штатах существует мнение: ядерные соглашения с Россией, соглашения о стратегических вооружениях только помогают США. Потому что они ограничивают Россию в том, что является для нашей страны самым выигрышным местом, и в то же время не мешает Соединённым Штатам готовить и вести массу гибридных локальных войн, в чём Россия не может оказывать ей конкуренцию ввиду того, что российская экономика и российская военная доктрина просто не позволяют этого сделать, дополняет эксперт.

Стратегия Байдена зависит от России?

"Вернётся или не вернётся Байден к ДРСМД — вопрос времени. На мой взгляд, он не может прямо сейчас вернуться к нему — он должен вытребовать у России новые дополнительные уступки, новые дополнительные условия и сформулировать какую-либо позицию по этому вопросу", — уверен Брутер.

И формировать позицию Байден будет с учётом понимания: договор ДРСМД в том в виде, в котором существовал, всё-таки умер. Необходимо подготовить новое соглашение, которое будет ещё более выгодно Соединённым Штатам.

"И если Россия пойдёт на такой вариант, то Байден, скорее всего, к каким-то соглашениям готов прийти и на что-то готов согласиться. Если Россия не пойдёт на односторонние уступки, такого договора просто не будет", — резюмирует эксперт.

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