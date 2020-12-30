Рогозин рассказал, что думает об Илоне Маске

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ранее отмечавший, что готов встретиться с "отцом" компании SpaceX Илоном Маском, снова решил поподробнее рассказать о своём американском "коллеге".

Напомним, что ранее Рогозин Маска критиковал. Например, говорил о том, что разработанный компанией Маска корабль Crew Dragon, который может доставить космонавтов до МКС, не представляет собой "ничего особенного".

Далее под критику попал сам Рогозин: в руководстве страны удивились, почему не до конца освоен выделенный госкорпорации бюджет.

Снова рассказать о Маске Рогозин решил в эфире радио "Комсомольская правда". Риторика стала более оптимистичной: он отметил, что Маск — "выдающийся энтузиаст космоса".

"Это выдающийся энтузиаст космоса, с большим уважением относимся к его и инженерным, и пропагандистским талантам и так далее. Конечно, мы за ним внимательно наблюдаем", — высказался Рогозин.

Далее чиновник сообщил, что российские специалисты стараются "не отставать", и отметил: вроде бы частные компании типа Boeing и SpaceX работают всё-таки за счёт государственных денег.