"Танцы в небе": Путин недоволен Рогозиным, а тот пишет песни

Несмотря на недовольство Владимира Путина работой по сразу нескольким программам "Роскосмоса", гендиректор компании Дмитрий Рогозин не унывает и находит время не только на планирование будущего российской космонавтики, но и на написание песен.

Для творчества, как оказалось, на сайте "Роскосмоса" предусмотрен целый раздел, в котором можно найти минимум пять композиций за авторством Рогозина. Есть, например, композиции под названиями "Над землей летит корабль" и "Над Россией". Интересно, что Рогозин пишет довольно давно: ещё в 2017 году в сеть попадали его творения.

Между тем дела в "Роскосмосе" обстоят не так радужно, как в песнях: по проекту "Сфера", за которым пристально следит Владимир Путин, случились задержки финансирования. По мнению президента, устранить всё недочёты нужно как можно быстрее, потому что задержка одной программы влечёт и задержку других.

Планы на космос действительно большие:

проект "Сфера" (новая сверхтяжёлая ракета);

улучшение систем ГЛОНАСС;

доработка "Ангары-А5В".

Но власти, видимо, могут быть спокойны: если есть время на песни, то и всё остальное "идёт по плану"…

По материалам сайта ura.ru.