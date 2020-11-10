Несмотря на недовольство Владимира Путина работой по сразу нескольким программам "Роскосмоса", гендиректор компании Дмитрий Рогозин не унывает и находит время не только на планирование будущего российской космонавтики, но и на написание песен.
Для творчества, как оказалось, на сайте "Роскосмоса" предусмотрен целый раздел, в котором можно найти минимум пять композиций за авторством Рогозина. Есть, например, композиции под названиями "Над землей летит корабль" и "Над Россией". Интересно, что Рогозин пишет довольно давно: ещё в 2017 году в сеть попадали его творения.
Между тем дела в "Роскосмосе" обстоят не так радужно, как в песнях: по проекту "Сфера", за которым пристально следит Владимир Путин, случились задержки финансирования. По мнению президента, устранить всё недочёты нужно как можно быстрее, потому что задержка одной программы влечёт и задержку других.
Планы на космос действительно большие:
Но власти, видимо, могут быть спокойны: если есть время на песни, то и всё остальное "идёт по плану"…
По материалам сайта ura.ru.
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