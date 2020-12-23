Россияне выбрали "триаду" параметров качества жизни

Извечный вопрос "Кому на Руси жить хорошо?", перефразированный в "Что именно больше всего влияет на качество вашей жизни?", позволил получить интересные результаты. По данным отчёта ОНФ, доступного всем желающим, на первое место россияне ставят доступную медицину.

Итак, тройка лидеров "забега":

доступная медицина (69,5%);

личные доходы (68%);

жилищные условия (51,5%).

Интересно, что традиционно превозносимое как "одно из лучших в мире" российское образование в тройку не попало: ему отдали приоритет всего 41,47% опрошенных. Также россиянам не особо интересно жить в удобных городах: за качество городской среды, как решающий фактор благополучной жизни, отдали голоса 28,8%.

Ещё хуже дела обстоят с точки зрения собственного бизнеса: всего 14,5% россиян уверены, что собственное дело решающим образом повлияет на качество жизни. А про спорт и вовсе забыли: 12,7% голосов.