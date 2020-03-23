К 2021 году россияне позавидуют имеющим работу и зарплату?

Российской власти придется принимать безотлагательные решения на тему того, в какую сторону необходимо развивать экономику в сложившейся ситуации. И закрыть, наконец, вопрос с бесконтрольной миграцией.

Об этом на страницах "Комсомольской правды" рассуждал публицист Сергей Мардан. По его словам, на фоне обрушения уровня доходов людей и грядущего закрытия тысяч компаний в первую очередь необходимо обеспечить работой собственных граждан. Иначе страну ждет коллапс.

Бедность в России начинает стремительно расти, поскольку откат показателей будет глобальным. Мы вернемся к цифрам конца 90-х, когда доходы ниже прожиточного минимума были более чем у 30 процентов населения.

Новый экономический кризис - это не про курс доллара. С этим как раз все ясно - импортные детали и продукты неизбежно подорожают, находясь в прямой зависимости от стоимости нефти. И такая тенденция сохранится очень долго.

Будет хуже, чем в 1998 году?

Что касается кризиса 1998 года, когда после дефолта все стало стремительно восстанавливаться, то шансов на такое развитие событий уже нет. Тогда советская промышленность доживала свои последние дни, но еще работала, а уровень средних зарплат в стране был в разы меньше, чем сегодня.

Тогдашняя девальвация дала импульс экономике, но позже дешевый доллар добил целые отрасли. Импортировать было проще и дешевле. И теперь выйти из этой зависимости, несмотря на накопленные золотовалютные резервы, просто невозможно, отметил аналитик.

России грозит бедность

Отметим, Россия в нулевые потеряла сотни предприятий, а в глобальной экономике не занималась ничем, кроме поставок сырья. Теперь же, с учетом политической и экономический вводных и стремительного огораживания той же Европы, российской власти придется переключиться с поддержки пресловутой стабильности на экономический рост и обеспечение безопасности критически важных для страны производственных цепочек.

Стране необходимо совершить новый экономический прорыв, который и сможет обеспечить нашу политическую, в том числе, независимость, начиная от производства собственного автомобиле и самолетостроения и заканчивая созданием электронных компонентов, лекарств и обуви, считает эксперт.

Также требуются и новые олигархи, как бы странно это не звучало. России нужны новые продукты и товары, созданные внутри страны. Именно офшорная идеология является первопричиной неслыханной трудовой миграции, которая и так накалила общество до предела, а сегодня и вовсе становится просто опасной.

200$ станут хорошей зарплатой, а имеющие работу будут вызывать зависть

Как пишут в телеграм-канале "неДума", "летом 2020 года многие будут завидовать имеющим стабильную работу и доход - позволяющий нормально питаться, арендовать (при необходимости) жилье и полноценно платить за ЖКХ, кредиты и медицину. Запомните этот твит, как говорится".

По сути, не секрет, что экономика в регионах начала уже сыпаться. Там и так жизнь была не сахар, но всего лишь один месяц кризиса начал приводить к печальным последствиям, отмечают в телеграм-канале "Толкователь".

«Волгоградские работодатели хотят платить своим сотрудникам ещё меньше, чем месяц назад. Кроме того, количество вакансий наиболее востребованных профессий в городе снижается. В частности, если по итогам января работодатели искали кондукторов за среднюю зарплату в 20 тысяч рублей, то в феврале предлагаемая зарплата снизилась уже на 5 тысяч рублей.

В начале года в городе требовалось 728 водителей со средней зарплатой в 27 тысяч рублей. А в феврале было зарегистрировано только 220 вакансий со средней зарплатой в 21,7 тысячи рублей.

В январе слесарям-сантехникам были готовы платить 27 тысяч рублей. А уже через месяц предлагали лишь 16 тысяч рублей».

"Так что прогноз про то, что в регионах 200 долларов через год станут считаться хорошей зарплатой, пока идёт опережающими темпами. Если в ближайшие 2-3 месяца нефть Urals не отрастёт хотя бы до $35 (а Brent - до $38-40), запустится маховик масштабного экономического кризиса в России".

И в этих условиях принятые властью решения окажутся судьбоносными.