Путин о Навальном: "Пациент пользуется поддержкой спецслужб США"

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального. По мнению российского лидера, "пациент" пользуется поддержкой спецслужб США.

Путин отметил, что всё "расследование" Навального — не что иное, как вариант "легализации" данных от американских спецслужб.

"Если это так (а это так, я вас уверяю), это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если и это правильно, тогда любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно — кому он нужен-то?" — высказался Путин.

По мнению президента, ситуация — своего рода "трюк политической борьбы", который заключается в попытках нападения на первых лиц.