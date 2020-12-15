Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова.

Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

"Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный, государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы — на благо Отечества", — сказано в поздравлении.