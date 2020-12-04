В Свердловской области - вспышка африканской чумы свиней

Обнаруженные в Нижнем Тагиле вспышки африканской чумы свиней привели к тому, что на карантине оказалась вся Свердловская область. Об этом пишут СМИ региона, данные подтверждаются отчётами с портала правовой информации.

По уточнённым данным, первые случаи африканской чумы свиней были выявлены на одном из предприятий Нижнего Тагила. После оценки ситуации губернатор региона, Евгений Куйвашев, ввёл карантин.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области на период до принятия решения об их отмене", — уточняется в документах.

Напомним, что заболевание пока не передавалось человеку (не зарегистрировано ни одного случая), однако риски заражения не исключены. Цех на данный момент под жёстким контролем, проводятся мероприятия по ликвидации АЧС. Также будут осмотрены все свиньи в пятикилометровом радиусе.