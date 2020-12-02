Северный поток водорода: "Газпром" предложил Германии новый проект

В попытках вписать "Северный поток-2" в стремительно "зеленеющее" законодательство ЕС в целом и Германии в частности в "Газпроме" изобрели оригинальное решение.

Суть проблемы: уже к 2050 году в ЕС хотят полностью отказаться от неэкологичного топлива. План "Газпрома": в точке выхода "Северного потока-2" на немецкой территории нужно построить завод, который будет производить столь желанный для немцев водород.

"Углеродный след будет 1,2-1,6 кг СO2 на килограмм водорода, то есть практически в три раза ниже, чем критерий для низкоуглеродного водорода в Европейском союзе", — рассказал заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа компании Александр Ишков.

Более того — внутри "Газпрома" (который, похоже, не остановить даже убытками) зреет новая "дочка" — компания, которая займётся разработкой и внедрением проектов водородной энергетики. Назовут её "Газпром. Водород".