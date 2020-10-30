20 лет работы Путина в одной цифре: какую оценку поставил эксперт?

Борзов, который пел про маленькую лошадку, "которой живется несладко", проникся проблемами простых граждан. Особенно его зацепила тема поддержки молодых семей.

Найк Борзов в итоге поставил Путину "неуд". Но какую объективную оценку можно дать его работе, проделанной за 20 лет? Рассказывает Семён Бойков, историк и политолог. Только на сайте издания "Правда. Ру".

Безопасность страны: стало лучше

"Если мы говорим о внутренней политике и о её плюсах, безусловно, при правлении Путина Россия стала намного более безопасной внутренне. Он начинал с борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. И он сумел эту проблему, в общем-то, решить, поэтому здесь я вижу только положительные моменты", — рассказывает Бойков.

Эксперт уверен: Россия стала внутренне намного более стабильной, безопасной. И это важно, потому что мы сейчас живем в таком мире, в котором людям иногда даже страшно выходить на улицу, комментирует эксперт и вспоминает инцидент в Ницце.

"Также при Путине восстановилась российская армия. Она стала гораздо более сильной, более совершенной. Мы можем об этом судить по крайней мере по тем образцам техники, которые теперь демонстрируются не только на Днях Победы, но и непосредственно на полях сражений, в Сирии, в частности. С этой точки зрения мы видим прогресс", — уверен Бойков.

Социальная политика: есть провалы

"Здесь есть провалы. Вы же их тоже видите, скорее всего. Я, к сожалению, не владею цифрами, но, безусловно, можно было бы многое сделать. Путин, если смотреть по цифрам, повысил уровень жизни, но, на мой взгляд, могло быть сделано намного больше", — рассказывает Бойков.

Эксперт отмечает, что пока Россия не может приблизиться к уровню жизни Франции или Германии. И сколько лет нужно, чтобы хотя бы сократить разрыв — неясно.

"В конце 2000-х годов — начале 2010-х мы говорили много о модернизации, о том, что необходимо модернизировать экономику. Но постоянно эти планы и стратегии сбиваются из-за каких-то непредвиденных кризисов", — дополняет Бойков.

Экономика: нужны реформы

"России следовало бы, конечно, расширять технологическую базу, проводить внутренние реформы, модернизацию, где-то, возможно, что-то либерализовать. Вообще нужно дать больше воздуха для малого и среднего бизнеса в России, потому что у нас доминирует государственный сектор, государственные компании. Залог стабильной экономики — это поступательное развитие малого и среднего бизнеса и различных сфер экономики", — подчёркивает Бойков.

Важно уделять внимание комплексному развитию инфраструктуры, причем не только в центральных регионах России, но и дальше — в Западной Сибири, в основной части государства. Для этого потребуется уйма времени.

Итоги: крепкая четвёрка

"Двадцать лет, мне кажется, даже мало, потому что для того, чтобы найти новые источники роста, потребуется не одно даже десятилетие. Может, лет тридцать", — уточняет Бойков.

Перегнул ли Борзов палку, поставив "неуд"? Зависит от сферы, которую нужно анализировать.

"Если мы берём внутреннюю политику, наверное, я бы даже тройку поставил. Но во внешней политике Россия, безусловно, продвинулась. Даже, наверное, на пятёрку. Во внутренней политике, безусловно, уйма проблем, и их надо решать. Но во внешней политике Россия продвинулась далеко. Осталось сделать внутри страны всё на пятерочку. И будет идеально. Если тройка плюс пятёрка, делим на два — соответственно, четвёрка. Я бы, наверное, оценил на четвёрку", — резюмирует Бойков.

Специально для сайта "Правда. Ру".