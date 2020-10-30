Найк Борзов поставил Путину "неуд"

Исполнитель, который надеется на то, что у россиян после пандемии будут средства на посещение концертов, порассуждал о политике.

Певец неожиданно затронул в своих рассуждениях вопросы социальной поддержки населения.

Исполнитель, который пел про маленькую лошадку, которой живется несладко, проникся проблемами простых граждан. Особенно его зацепила тема поддержки молодых семей.

Музыкант подверг критике решения главы государства, которые касаются выделения средств на медикаменты людям больным COVID-19.

Борзов категорично поставил Путину двойку за неумение позаботится о воспитании подрастающего поколения.

"Конечно, людей лечить тоже надо, но то, что молодые семья не могут достойно существовать и воспитывать своих детей, будущее России, за это двойка президенту", — сказал Найк Борзов.