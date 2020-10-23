Бизнес-омбудсмен предложила доплачивать россиянам за фитнес

После введения кешбэка на туристические поездки по России о подобной мере задумались и владельцы фитнес-клубов. Чтобы привлечь больше людей, а также сделать занятия выгоднее, они предлагают ввести схожую программу. Об этом рассказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Специалист по защите прав предпринимателей отметила: только в Москве навсегда завершили свою работу примерно 20% всех фитнес-клубов, а к концу октября многие не смогут гасить кредиты, взятые для поддержки бизнеса.

"Предлагаю ввести кешбэк на фитнес-услуги для потребителей по примеру известного туристического кешбэка, который ввели в этом году для путешествующих по России", — уточняет в связи с этим Минеева.

Предполагается работа по двум основным направлениям:

для физических лиц;

для юридических лиц, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам.

Кроме того, очень хорошей мерой поддержки будет и продление льготного кредитования под ноль процентов при сохранении занятости, комментирует Минеева.