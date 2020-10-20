Эксперт: поддержка властей нужна и бизнесу, и гражданам

В связи со сложными условиями на рынке труда, вызванными пандемией коронавируса, власти РФ выделят дополнительные средства для поддержки потерявших работу россиян. Примерная цифра на текущий момент — 35 млрд рублей.

Поддержка безработных — это хорошо, но, как известно, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Не пора ли поддержать непосредственно создающих рабочие места, то есть бизнес? А то выходит странная картина: одной рукой власти поддерживают безработных, а другой — повышают налоги и выдают "льготы" в виде кредитов с отсрочкой платежа.

Нужно все-таки именно поддерживать безработных или повернуться к бизнесу? Рассказывает Владимир Сальников (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, заместитель гендиректора).

Бизнесу помочь тяжелее. Но поддержка нужна всем

"Помочь бизнесу на самом деле гораздо тяжелее, чем безработным. Потому что безработный — конкретный пострадавший человек. Здесь политика должна быть умной, учитывающей все нюансы. В периоды форс-мажоров, когда случаются такие совсем неожиданные истории и отчасти экономические ограничения имеют рукотворный характер, государство, конечно же, должно поддерживать. А кого поддерживать — вопрос сложный", — комментирует Сальников.

Эксперт считает, что поддерживать надо всех, то есть поддержка должна быть тотальной. Грубо говоря: каждый, кто обратился, должен получить пособие, в том числе тот, кто формально работает.

"Он, может быть, не безработный, но просто фирма встала и не работает. Ему теперь увольняться, специально идти куда-то?" — подчёркивает Сальников.

"Нужно помогать по факту обращения"

Для грамотной поддержки не лишним будет установить ряд ограничений. Например, простой порог: если ваш доход превышал столько-то за прошлый год, даже если вы сейчас обратились, вы вернете эти средства в следующих годах из налогов — например, с вас возьмут повышенную ставку налогов, отмечает Сальников.