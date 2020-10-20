В связи со сложными условиями на рынке труда, вызванными пандемией коронавируса, власти РФ выделят дополнительные средства для поддержки потерявших работу россиян. Примерная цифра на текущий момент — 35 млрд рублей.
Поддержка безработных — это хорошо, но, как известно, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Не пора ли поддержать непосредственно создающих рабочие места, то есть бизнес? А то выходит странная картина: одной рукой власти поддерживают безработных, а другой — повышают налоги и выдают "льготы" в виде кредитов с отсрочкой платежа.
Нужно все-таки именно поддерживать безработных или повернуться к бизнесу? Рассказывает Владимир Сальников (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, заместитель гендиректора).
"Помочь бизнесу на самом деле гораздо тяжелее, чем безработным. Потому что безработный — конкретный пострадавший человек.
Здесь политика должна быть умной, учитывающей все нюансы. В периоды форс-мажоров, когда случаются такие совсем неожиданные истории и отчасти экономические ограничения имеют рукотворный характер, государство, конечно же, должно поддерживать.
А кого поддерживать — вопрос сложный", — комментирует Сальников.
Эксперт считает, что поддерживать надо всех, то есть поддержка должна быть тотальной. Грубо говоря: каждый, кто обратился, должен получить пособие, в том числе тот, кто формально работает.
"Он, может быть, не безработный, но просто фирма встала и не работает. Ему теперь увольняться, специально идти куда-то?" — подчёркивает Сальников.
Для грамотной поддержки не лишним будет установить ряд ограничений. Например, простой порог: если ваш доход превышал столько-то за прошлый год, даже если вы сейчас обратились, вы вернете эти средства в следующих годах из налогов — например, с вас возьмут повышенную ставку налогов, отмечает Сальников.
"Грубо говоря, давать поддержку нужно по факту обращения. Человек обратился — ему помогли. Почти что как с поддержкой на детей. Там же было автоматически, по сути.
Так и здесь можно было поддерживать безработных. Это гораздо проще — поддержать не бизнес, а человека. Потому что бизнес у нас тоже хитрый", — резюмирует эксперт.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.