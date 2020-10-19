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Членам Совета Безопасности запретят хранить деньги за рубежом

В связи с обилием санкций, а также необходимостью более тщательного контроля средств во властных структурах РФ задумались о "переводе" средств чиновников из иностранных банков в российские. Первые на очереди — члены Совета Безопасности РФ.

Членам Совета Безопасности запретят хранить деньги за рубежом

Уже на ближайшем заседании ГД депутатам предстоит обсудить новый законопроект, согласно которому все входящие в Совет Безопасности чиновники не смогут хранить свои средства в зарубежных банках. Данный документ — инициатива Владимира Путина.

"Законопроектом уточняются задачи и функции Совета Безопасности РФ и дополняется положением о том, что зампредседателя СБ, секретарю СБ, постоянным членам СБ и членам Совета Безопасности запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России", — рассказывают для СМИ.

Напомним, что среди чиновников, которые могут "пострадать" от закона, окажутся:

  • Дмитрий Медведев;
  • Александр Бортников;
  • Михаил Мишустин;
  • Вячеслав Володин;
  • Сергей Лавров;
  • Сергей Шойгу.
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