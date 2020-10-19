Членам Совета Безопасности запретят хранить деньги за рубежом

В связи с обилием санкций, а также необходимостью более тщательного контроля средств во властных структурах РФ задумались о "переводе" средств чиновников из иностранных банков в российские. Первые на очереди — члены Совета Безопасности РФ.

Уже на ближайшем заседании ГД депутатам предстоит обсудить новый законопроект, согласно которому все входящие в Совет Безопасности чиновники не смогут хранить свои средства в зарубежных банках. Данный документ — инициатива Владимира Путина.

"Законопроектом уточняются задачи и функции Совета Безопасности РФ и дополняется положением о том, что зампредседателя СБ, секретарю СБ, постоянным членам СБ и членам Совета Безопасности запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России", — рассказывают для СМИ.

Напомним, что среди чиновников, которые могут "пострадать" от закона, окажутся: