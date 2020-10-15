Кудрин остался недоволен снижением расходов на оборону

Оборонный бюджет — достаточно важная составляющая спокойной жизни нашей страны, так что его сокращение вызывает лишь опасения. При этом сокращение планируется не "косметическое", а достаточно заметное — на 0,2% ВВП уже к 2023 году.

С такой политикой решил поспорить глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

"Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение", — высказался Кудрин.

По словам политика, оптимальной величиной являются 2,8%. Однако в трёхлетнем бюджете — всего 2,5%. И на это стоит обратить внимание.

Также ранее министр финансов России Антон Силуанов уточнил ещё несколько пунктов, по которым будут урезать бюджет: помимо закупки вооружений, "под нож" пойдут и зарплаты некоторых чиновников.