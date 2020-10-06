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Решатся ли власти на второй массовый карантин с самоизоляцией?

В ряде регионов чиновники закрывают на карантин учебные заведения. Для московских школьников и вовсе предусмотрели двухнедельные каникулы — всё ради безопасности. Тем временем Алексей Кудрин сообщил: вторая волна коронавируса уже началась.

Решатся ли власти на второй массовый карантин с самоизоляцией?

Решатся ли в итоге власти на ещё один массовый карантин с самоизоляцией и тотальным закрытием учреждений всех сфер?

Специально для "Правды.Ру" комментирует Дмитрий Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор наук, профессор.

"Ситуация не должна повториться"

"Я считаю, что эту ситуацию мы должны не допустить. Она, скорее всего, не должна повториться.

Сегодня уже совершенно ясно, какие меры предосторожности и как надо применять для того, чтобы не останавливать экономику, для того, чтобы не делать серьёзные ограничительные меры. То, что они будут точечные или локальные, в этом я убежден", — сообщил Морозов.

По словам эксперта, для эффективной работы в новых условиях нужно вводить и новые меры: например, совет директоров крупных предприятий должен иметь в советчиках если не эпидемиолога, то врача. Тогда появится понимание: как привести рабочих на завод, как организовать смены, во что их одеть, как использовать средства индивидуальной защиты для того, чтобы производства продолжали работать.

 "Давайте думать и беречь друг друга"

"Мы должны научиться жить и работать в новой реальности.

Это первый пункт.

Второй пункт — это обращение к каждому гражданину.

Ребята, давайте думать и беречь друг друга, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию — тогда мы сможем жить и работать", — обращается к читателям "Правды. Ру" Морозов.

Эксперт уверен: ситуация в очередной раз показала, что сохранение здоровья — это общенациональная задача.

"Люди должны все решать сами, все вместе, а не только медики. Медики этой задачи не решат отдельно. Это каждый должен понять и быть ответственен.

Звучит напыщенно, а на самом деле это истина. Будем надеяться, что гражданское общество, специалисты и власть найдут консенсус в этом вопросе", — подводит итог Морозов.

 

Материал подготовлен эксклюзивно для "Правды. Ру".

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