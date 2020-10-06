Несмотря на все надежды российских властей, "вторая волна" коронавируса всё же стартовала. Из-за этого ряд предприятий и секторов экономики снова снизят активность, а также потребуют очередного пакета мер господдержки.
Мнение о том, что "вторая волна" не просто близка, а уже началась, озвучил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
"Как известно по официальному прогнозу, в этом году спад (снижение ВВП) будет 3,9%. В начале пандемии планировалось, что падение будет больше … Но в этом прогнозе по этому году не учитывается вторая волна. Предполагалось, что может быть нам ее удастся избежать.
К сожалению, мы сегодня констатируем начало второй волны. Это означает, что часть отраслей снизят свою активность. Снизят активность отдельные предприятия, особенно сфера услуг, пищевой сектор, проведение культурных мероприятий", — охарактеризовал ситуацию Кудрин.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.