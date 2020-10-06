Кудрин: констатируем начало "второй волны" коронавируса

Несмотря на все надежды российских властей, "вторая волна" коронавируса всё же стартовала. Из-за этого ряд предприятий и секторов экономики снова снизят активность, а также потребуют очередного пакета мер господдержки.

Мнение о том, что "вторая волна" не просто близка, а уже началась, озвучил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.