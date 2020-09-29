Руководство Франции хотело бы чётких и детальных объяснений от своих российских коллег касательно ситуации вокруг "отравления" Алексея Навального. Исходя из реакции Москвы на подобные запросы и полноту предоставляемой информации можно будет сделать определённого рода выводы.
Такой позицией поделился с прессой французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, Навального стремились убить, поэтому ответ от Москвы требовать нужно обязательно. Так он обрисовал ситуацию в ходе разговора-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой, проходившей в Вильнюсе.
Напомним, что по итогам беседы по "вопросу Навального" с Владимиром Путиным Макрон остался недоволен тем, как развивается ситуация. Ранее Макрон выступал на Генассамблее ООН, где также подчёркивал: именно Москва должна объяснить, что именно случилось с Навальным.
Сам Навальный тем временем проходит курс реабилитации в Германии. В дальнейших планах политика вернуться на родину и продолжить свою деятельность.
Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.