Макрон: Россия должна прояснить в ситуации по "отравлению" Навального

Руководство Франции хотело бы чётких и детальных объяснений от своих российских коллег касательно ситуации вокруг "отравления" Алексея Навального. Исходя из реакции Москвы на подобные запросы и полноту предоставляемой информации можно будет сделать определённого рода выводы.

Такой позицией поделился с прессой французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, Навального стремились убить, поэтому ответ от Москвы требовать нужно обязательно. Так он обрисовал ситуацию в ходе разговора-конференции с главой Литвы Гитанасом Науседой, проходившей в Вильнюсе.

Напомним, что по итогам беседы по "вопросу Навального" с Владимиром Путиным Макрон остался недоволен тем, как развивается ситуация. Ранее Макрон выступал на Генассамблее ООН, где также подчёркивал: именно Москва должна объяснить, что именно случилось с Навальным.

Сам Навальный тем временем проходит курс реабилитации в Германии. В дальнейших планах политика вернуться на родину и продолжить свою деятельность.